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Food Microbiology: в капусте кимчи обитают микробы с противовирусными свойствами

Food Microbiology: в капусте кимчи обитают микробы с противовирусными свойствами

Южнокорейские ученые из Университета Чосон и Всемирного инстиута кимчи обнаружили штаммы молочнокислых бактерий (МКБ) с высоким уровнем устойчивости к бактериофагам в традиционной корейской квашеной капусте кимчи.

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