⚡️В Михайловском районе зарегистрирована смерть от бешенства. Информацию о гибели человека от инфекции сообщил региональный Роспотребнадзор.
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⚡️В Михайловском районе зарегистрирована смерть от бешенства. Информацию о гибели человека от инфекции сообщил региональный Роспотребнадзор.