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«Барса» может продать тер Стегена для регистрации новичков, так как Де Йонг не хочет уходить

Марк-Андре тер Стеген может покинуть «Барселону».  Как сообщает Cadena SER, каталонцы рассматривают вариант с трансфером голкипера, поскольку клубу необходимо продать игроков, чтобы зарегистрировать новичков.

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