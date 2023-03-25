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Стакан воды с лимоном – полезная утренняя привычка или враг вашему здоровью?

Стакан воды с лимоном – полезная утренняя привычка или враг вашему здоровью?

Среди адептов здорового образа жизни о полезности воды с лимоном не рассказал только ленивый. Ей приписывают ускорение метаболизма, тонизирование, повышение иммунитета, насыщение организма витаминами и многие другие чудодейственные свойства.

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