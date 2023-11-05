В Санкт-Петербургской филармонии началось прощание с Юрием Темиркановым

В Северной столице началось прощание с народным артистом СССР Юрием Темиркановым. Гроб с телом известного советского и российского дирижера уже привезли в Санкт-Петербургскую филармонию, которой он прослужил значительную часть своей жизни.
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