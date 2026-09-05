Калужские спортшколы проведут дни открытых дверей в сентябре

В сентябре калужские спортивные школы приглашают детей и родителей на дни открытых дверей. Это возможность познакомиться с разными видами спорта, посмотреть тренировочный процесс, пообщаться с тренерами и попробовать свои силы на занятиях.
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