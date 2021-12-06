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Агутина, Киркорова, Баскова и других звезд озолотили наградами в Кремле

Агутина, Киркорова, Баскова и других звезд озолотили наградами в Кремле

Подведены музыкальные итоги года Триумф Агутина, Басков в надежных женских руках, пламенный привет Нетребко из Милана, заговор молчания вокруг Моргенштерна и много светской мишуры.

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