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Царьград

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В Московский регион идёт бабье лето с температурой до +26

В Московский регион идёт бабье лето с температурой до +26

Жара из Черноморья: синоптики назвали точные даты бабьего лета в Подмосковье.Синоптики рассказали, когда в Москве и Подмосковье наступит бабье лето.

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