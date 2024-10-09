Профсоюз госслужащих Германии потребовал повышения зарплаты

Профсоюз Ver.di и ассоциация государственных служащих dbb в Германии потребовали увеличить доход работников государственного сектора федеральных и местных органов власти на 8% процентов — но не менее чем на 350 евро в месяц, 9 октября пишет газета Die Neue Westfälische (NW).
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