В Рязанской области с 2027 года могут подорожать патенты для мигрантов

В Рязанской области рассмотрят проект закона «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Рязанской области, на 2027 год».
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