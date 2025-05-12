Образование, уход за детьми и трудоустройство инвалидов: социальное предпринимательство на Ставрополье расширяет свои ряды

7 мая 2025 года Комиссия по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае социальными предприятиями при министерстве экономического развития региона подтвердила социальный статус 27 бизнес-субъектов.
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