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Квартальнов про 3:1 с «Ак Барсом»: «Переиграли соперника движением и работой. Надо отдать должное нашим нападающим»

«Хороший первый период – забили два гола, создали гандикап, большинство сработало. Но в прошлом матче в конце второго периода и в этом тоже даль глоток воздуха сопернику, и потом в третьем последние десять минут нам пришлось сражаться.

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