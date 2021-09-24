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Две квартиры и семь автомобилей разыграют уже завтра среди привившихся от коронавируса

Две квартиры и семь автомобилей разыграют уже завтра среди привившихся от коронавируса

Розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин среди привившихся от коронавируса жителей Приморского края пройдет 25 сентября в прямом эфире "Общественного телевидения Приморья".

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