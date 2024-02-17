Почему асфальт с дороги уходит вместе с зимой?

Дмитрий Алхимов

Двадцать лет назад у меня в Смоленске был приятель - негр. Он учился в автодорожном техникуме. Как то говорит мне - на родине буду строить дороги. А я ему - А тебе не жалко? Строишь, строишь, а они разваливаются. А негр говорит - Ты не понимаешь! Нормальный асфальт состоит из 120 компонентов. А у вас в РОССИИ асфальт от силы из 5 -6 компонентов делают. Поэтому он долго и не лежит. А у меня на родине все 120 компонентов в асфальте будут. И лежать он будет вечно!!! Во, думаю, умный негр растет...