Магнитка против Круппа: война против России похоронила экономику ЕС

Изображение сгенерировано ИИ | © Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Елена Караева Европа — и ЕС, и невеликая Британия — вплыли в осень в состоянии мрака и кошмара.
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