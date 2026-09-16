Обойдутся и без ASML. Дженсен Хуанг считает, что Китай сможет создать передовой литограф уже к 2030 году

«Можно сказать, что они уже у цели», — заявил глава Nvidia Китай сможет создать собственное передовое литографическое оборудование уже к 2030 году, считает генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
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