Какие партии проходят в Госдуму, а какие – нет: Предварительные итоги выборов 2026

В России завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва и региональных кампаниях.
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