Премьер-министр Эстонии Кая Каллас© AP Photo / Virginia Mayo Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее умственных способностей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
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