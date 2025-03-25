МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Патриотично сказано! Только вот реальность немного другая. Китайская империя бурно развивается. Прирост ВВП рекордный...Россия разгневала...
  • Амара Карпова
    За какие такие заслуги это жирная мадам😅получила звание генерала🤬смех и грех😅старикам как шойгу пора на пенсию💯пу..."Белоусов в ярост...
  • Александр
    китай никогда не был и не будет другом для России он врагом был и будет!!! наивно доверять этим жёлтеньким!!!Друг познаётся в ...

«Самая глупая в ЕС»: на Западе оценили заявление Каллас о России

«Самая глупая в ЕС»: на Западе оценили заявление Каллас о России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас© AP Photo / Virginia Mayo Высказывания главы Евродипломатии Каи Каллас о необходимости нанесения поражения России для избежания Третьей Мировой войны демонстрируют низкий уровень ее умственных способностей, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
А где эта шваль училась дипломатии? 😎👈😜
Ответить
22 час.
401298 третьякова
а кто сказал, что она где-то училась, эта каловая масса ум еет только фекалии жрать и соответственно их извергать
Ответить
22 час.
наверх