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Кавай Ленард пропустит 4-й матч серии против «Санз» из-за растяжения связок колена

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард не сыграет в субботу в четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Финикса» (1-2) из-за растяжения связок правого колена.

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