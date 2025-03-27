Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?".

"Выброшены из существования" Новые признания иноагентов и прочих уехавших из России. Собираются ли они вернуться? "Подло! Безжалостная система! Это человек, полностью лишенный эмпатии!" Такими словами описывает журналистка Екатерина Котрикадзе*, иноагент, "безжалостный" поступок Дональда Трампа.
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