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Симоньян: «У меня больше нет сил читать хамоватые диалоги о моих декольте, помаде. Я ношу то, что любил и любит мой муж!»

Симоньян: «У меня больше нет сил читать хамоватые диалоги о моих декольте, помаде. Я ношу то, что любил и любит мой муж!»

БлокнотРУ Журналистке надоели обсуждения её «декольте и помады». На днях журналистка Маргарита Симоньян посетила премьеру инклюзивного музыкального спектакля в Москве «Буратино и золотой ключик», культурным идеологом которого стала певица Жасмин.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Не слушай дураков .. А лучше в суд их тащи , пусть их там прогнут ...
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16 час.
Алекс Сэм
Тиграну скорейшего выздоровления, а Симоньян забить на всех завистников и хейтеров.
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16 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Маргарита, вы оч нравитесь нормальным людям!! Вы женщина, и правильно делаете, что оч адекватно подчеркиваете свою красоту!! Уродов полно, забейте на них!!
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6 час.
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