Литовский спикер недоволен необходимостью платить штрафы за спецтюрьму ЦРУ Литва продолжает выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека за р.
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Литовский спикер недоволен необходимостью платить штрафы за спецтюрьму ЦРУ Литва продолжает выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека за р.
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