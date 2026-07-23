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Литовский спикер недоволен необходимостью платить штрафы за спецтюрьму ЦРУ

Литовский спикер недоволен необходимостью платить штрафы за спецтюрьму ЦРУ Литва продолжает выплачивать компенсации по решениям Европейского суда по правам человека за р.

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