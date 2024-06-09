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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Gears of War: E-Day получит субтитры на русском языке. Стали известны минимальные тр...

Gears of War: E-Day получит субтитры на русском языке. Стали известны минимальные тр...

Gears of War: E-Day получит субтитры на русском языке. Стали известны минимальные требования к ПКНа своей Xbox Games Showcase в рамках Summer Game Fest компания Microsoft представила последнюю часть научно-фантастической серии шутеров: Gears of War E-Day.

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