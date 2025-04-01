Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    России без разницы что думает Трамп про Россию.. Трампу нужно разрулить два еврейских кризиса Израильский и Украински...«Будьте любезны и...
  • Eduard
    Третий лишний! Украина не ваша,вы никто,никаких ресурсов не получите.Евросоюз требует ...
  • Александр
    пусть свои помойки доедают с протухшими шпротами!!!Обнищавшие прибал...

Трамп и Путин объединились против Украины. Россия важнее для США – Арестович

Трамп и Путин объединились против Украины. Россия важнее для США – Арестович

Лидеры США и России объединились против Киева. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх