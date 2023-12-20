Кэмерон заявил о невозможности прекращения огня в Газе, пока существует ХАМАС

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что прекращение огня на территории сектора Газа и решение конфликта между сторонами путем создания двух государств невозможно, пока существует радикальная группировка ХАМАС.
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