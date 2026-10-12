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ladyTravel Club

37 подписчиков

Пассажиропоток между Владивостоком и Китаем достиг 500 тыс. человек

ТАСС называет показатель рекордным, но не раскрывает разбивку по маршрутам и перевозчикам.

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