ОБСЕ ответила на вопрос о контактах с Киевом по списку «погибших» в Буче

ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не контактирует с властями Украины по вопросу о списке «погибших» в Буче.