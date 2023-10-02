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Певица из Барабинска перепела хит Scorpions и завоевала гран-при «Кубок Москвы»

Певица из Барабинска перепела хит Scorpions и завоевала гран-при «Кубок Москвы»

Песня для солидного конкурса была выбрана в последний момент, поделилась Галина в разговоре с VN.ru. «Я хотела исполнять другую композицию, но потом у меня что-то щелкнуло внутри, решила, что спою свою любимую песню», – вспоминает девушка.

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