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Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны

Минобороны взято под контроль семьи? Что говорят о назначении племянницы Путина на должность нового замминистра обороны

Интересная жизнь с Vera Star Пожалуй самой большой сенсацией после назначения ни должность министра обороны Андрея Белоусова, стал вчерашний Указ подписанный президентом РФ Владимиром Путины о снятии и назначении заместителей министра обороны.

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Ч
ЧилиИвано
Все умрут и счастье в чём? В чемоданах понесём?
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41 мин.
Генрих
Ндааа...за бугром врач-гинеколог делов наворотила, а у нас решили ответить врачом-психиатром... Муж - министр, сама - зам-министра, дядя... Форму уже примерила?
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23 мин.
Генрих
Хто? Дочь Шойгу или другая, с перекачанной шеей?
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