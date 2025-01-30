Как продолжать управлять Крымом, не привлекая внимания санитаров на протяжении 11 лет? А вот. )))Зеленский назначил нового постоянного представителя президента в Крыму, которого у них давно нет - Ольгу Куришко.
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