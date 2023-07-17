В Отделе МВД России по Миллеровскому району подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2023 года

На отчете присутствовали: Миллеровский межрайонный прокурор Роман Антошин, заместитель председателя Миллеровского районного суда Елена Бугаева, заместитель главы Миллеровского района по социальным вопросам Александр Ищенко.
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