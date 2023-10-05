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В «Роснано» предупредили, что могут обанкротиться. Компания задолжала 95 млрд рублей

В «Роснано» предупредили, что могут обанкротиться. Компания задолжала 95 млрд рублей

«Роснано» не сможет расплатиться по долгам до конца нынешнего года за счет собственных денег. За первое полугодие чистый долг компании вырос до 95 млрд руб.

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