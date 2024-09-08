Астероид 2024 RW1 вошёл в атмосферу Земли всего через несколько часов после его открытия

4 сентября астрономы из проекта по обнаружению и отслеживанию околоземных объектов Catalina Sky Survey обнаружили небольшой астероид 2024 RW1, который вошёл в атмосферу Земли всего через несколько часов после его обнаружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии