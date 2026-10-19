Фото: АО «Татмедиа» Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам руководителя редакции «Мензеля-информ» Ильдуса Шагиева в связи с его кончиной.