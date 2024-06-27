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Царьград

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Народные приметы на 28 июня: что можно и нельзя делать в день Фита

Народные приметы на 28 июня: что можно и нельзя делать в день Фита

Православные верующие 28 июня вспоминают святителя Иона Московского, чудотворца, а в народном календаре на эту дату приходится день Фита.

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