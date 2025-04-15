Уиткофф раскрыл, с какой просьбой Путин обратился к Трампу

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. По завершении встречи в Санкт-Петербурге с российским лидером, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Владимир Путин обратился к Дональду Трампу с призывом к достижению устойчивого мирного урегулирования.
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