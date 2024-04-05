Экс-глава «Почта банка» стал совладельцем бывшей страховой «внучки» BNP Paribas

Бывший председатель правления «Почта банка» Дмитрий Руденко стал совладельцем страховой компании (СК) «Кардиф», свидетельствует информация в выписке из ЕГРЮЛ СК (первым на нее обратил внимание «Интерфакс»).
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