Гендиректора TikTok призвали к ответу за победу Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии

Генерального директора TikTok вызвали в Европарламент для ответа о роли соцсети в выборах президента Румынии после того, как в первом туре выиграл независимый кандидат, выступающий против НАТО, Кэлин Джорджеску.
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