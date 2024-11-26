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Царьград

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Гендиректора TikTok призвали к ответу за победу Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии

Гендиректора TikTok призвали к ответу за победу Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии

Генерального директора TikTok вызвали в Европарламент для ответа о роли соцсети в выборах президента Румынии после того, как в первом туре выиграл независимый кандидат, выступающий против НАТО, Кэлин Джорджеску.

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