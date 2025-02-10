Посол Волынкин: Россия с уважением относится к выбранному Туркменистаном курсу

Россия с большим уважением относилась и продолжает относиться к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, который вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия, заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.