Посол Волынкин: Россия с уважением относится к выбранному Туркменистаном курсу

Россия с большим уважением относилась и продолжает относиться к выбранному туркменским руководством внешнеполитическому курсу, который вносит неоценимый вклад в общее дело обеспечения глобальной стабильности и геополитического равновесия, заявил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин.
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