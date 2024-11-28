В РЖД рассказали, когда выберут название поезда для ВСМ Москва — Петербург

Произойдет это до конца года Окончательное решение о названии поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется принять до конца года, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников, пишет «Коммерсант».
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