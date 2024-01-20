Современное искусство: «Вернусь в Россию с удовольствием»: Как живёт сбежавший из страны режиссёр-хулиган Кирилл Серебренников

Когда говорят о Кирилле Серебренникове, часто добавляют фразу «скандально известный». У него всегда был особый взгляд на искусство вообще и на театр в частности, но его мнение часто не совпадает с точкой зрения большинства.
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