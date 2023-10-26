Порядка 400 жителей Перова переедут в новостройку по программе реновации – Сергей Лёвкин

На востоке столицы введен в эксплуатацию жилой дом по адресу: улица Металлургов, дом 30, корпус 1. В настоящее время ведется приемка жилых и нежилых помещений, а также эксплуатационных систем нового дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии