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Тульские новости

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Тульская область обсудила погашение долгов ЖКХ перед отопительным сезоном

Тульская область обсудила погашение долгов ЖКХ перед отопительным сезоном

Участники заседания акцентировали внимание на необходимости системного подхода к разъяснительной работе среди населения с целью повышения платежной дисциплины.

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