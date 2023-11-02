ОАЭ примут тысячу палестинских детей для оказания им медпомощи

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал указание принять в стране тысячу палестинских детей из сектора Газа для оказания им всех видов медицинской помощи, сообщает местное информационное агентство WAM.
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