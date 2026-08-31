Economist: ЕС неприятно слышать отказ жителей Исландии возобновлять диалог

Евросоюзу, который всегда считал себя привлекательным для вступления, было неприятно столкнуться с пренебрежительным отказом жителей Исландии возобновлять диалог о членстве в блоке, пишет журнал Economist.
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