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Русская весна

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Economist: ЕС неприятно слышать отказ жителей Исландии возобновлять диалог

Economist: ЕС неприятно слышать отказ жителей Исландии возобновлять диалог

Евросоюзу, который всегда считал себя привлекательным для вступления, было неприятно столкнуться с пренебрежительным отказом жителей Исландии возобновлять диалог о членстве в блоке, пишет журнал Economist.

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