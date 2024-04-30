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В России изменилось отношение к "звёздам"

В России изменилось отношение к "звёздам"

Пишут, что в обществе изменилось отношение к артистами и музыкантам, теперь их личные взгляды интересны публике, и если они не соответствуют настроению общества, то публика отворачивается от "звёзд", лишая не только популярности, но ещё и дохода.

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Комментарии
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star
хотелось бы сообщить всем звездюлькам &quot;страшную&quot;тайну,они думают ,что стали пророками для народа и могут руководить массами,так вот робята ,вы просто покупные=для сиюминутного развлечения,мы вас покупаем и не более,а некоторые из вас просто шуты.Есть личности ,как Кобзон,Магомаев,и др.Они останутся на века ,чтимые народом.А некоторым совет-снимите блестящие костюмчики-смешно для вашего возраста и не ко времени
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