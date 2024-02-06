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Синоптик Тишковец: циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады

Синоптик Тишковец: циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады

В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга», который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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