Синоптик Тишковец: циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады

В ближайшие сутки Москва окажется во власти циклона «Ольга», который принесет обильные осадки. Сугробы вырастут до 10 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
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