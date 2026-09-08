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Суд взыскал с парка 2 млн рублей после смерти ребенка из-за укуса клеща

Суд взыскал с парка 2 млн рублей после смерти ребенка из-за укуса клеща

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Верхнепышминский суд взыскал 2 млн рублей с екатеринбургского природного парка "Оленьи ручьи" в качестве компенсации морального вреда в связи со смертью ребенка.

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