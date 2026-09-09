Режим беспилотной опасности ввели в 9 муниципалитетах Кубани

В девяти муниципалитетах Краснодарского края 9 сентября введён режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение распространяется на Туапсинский муниципальный округ, Сочи, Мостовской район, Геленджик, Анапу, Новороссийск, а также Абинский, Крымский и Темрюкский районы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Гусман пожаловалс...
- АЗ Гусман пожаловалс...
- Зеленский заявил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым