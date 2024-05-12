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AMD уступит в поколении Radeon RX 8000, чтобы нанести сильный удар с Radeon RX 9000. Архитектура RDNA 5 будет полностью новой

AMD уступит в поколении Radeon RX 8000, чтобы нанести сильный удар с Radeon RX 9000. Архитектура RDNA 5 будет полностью новой

Новое поколение видеокарт AMD останется без флагманских адаптеров. Пока неизвестно, что AMD решила на этот счёт с поколением, которое появится после грядущего, но сообщается, что архитектура RDNA 5, которая будет лежать в основе, является полностью новой.

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